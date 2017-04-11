Вызвать ближайший эвакуатор

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54478911 2 10 - Хелп-Эвакуатор - Помощь на дороге

СЛУЖБА ЗАКАЗА КРУГЛОСУТОЧНО

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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

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ТЕЛЕФОН ЭВАКУАТОРА РЯДОМ 24\7

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Наши тарифы
Эвакуация (погрузка/разгрузка) легковых автомобилей
2000руб.
Эвакуация (погрузка/разгрузка) внедорожников
2500руб.
Эвакуация микроавтобусов и легких грузовых автомобилей
3000руб.
Эвакуация (погрузка/разгрузка) ретро и спорт. авто
2 500руб.
Эвакуация (погрузка) авто с заблокированными колесами
300руб колесо.
Как сделать заказ?

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8-903-112-9-112

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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Спасибо за работу. Быстро приехали и помогли отвезти машину на ремонт. Цена нормальная. осталась довольна.

Благодарны за отличную работу и большую аккуратность в доставке дорогого авто на место. Спасибо вашим ребятам за приятное отношение к клиентам!

Хотела бы сказать спасибо за хорошие цены и отличный коллектив. После поломки машины, в центре эвакуировали до сервиса точно за ту цену, что озвучил мне менеджер.Молодцы ребята!

Наш блог

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Эвакуаторы в Пуршево

Московской области, например, даже в такой небольшой деревне, как Пуршево. Раньше бы на решение любой проблемы с автомобилем, поломка или внезапно закончилась горючее (или любая другая причина) ушло бы не менее суток. Пришлось бы надеяться на помощь добрых людей. Сейчас не нужно ждать милости ни от кого. Наша компания «Хелп Эвакуатор» создана именно для того, […]

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Эвакуаторы в Фрязево

Автолюбители иногда жалуются, что никогда не знаешь, когда произойдет непредвиденная ситуация. Она может случиться и в маленьком поселке Фрязево. Может сломаться автомобиль, неожиданно закончиться горючее или произойти ДТП на дороге. И если раньше «выруливать» из такой ситуации нужно было целые сутки, то теперь все решить можно довольно быстро. Стоит только заказать эвакуатор в Фрязево в […]

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Эвакуатор в городе Электроугли

Если Вам нужен эвакуатор в городе Электроугли компания «Хелп Эвакуатор» предоставит вам его в течение 30—60 минут. Вам не придется долго ждать, у нас большой опыт работы и можем предоставить помощь в любой ситуации. Вам нужно только связаться и сообщить нам что случилось, и где вы находитесь. Наши цены и все контакты вы найдете ниже […]

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Если Вы ищете надежную компанию, которая гарантированно подаст эвакуатор в Москве и близлежащие города, то Вы попали по нужному адресу! Именно мы обеспечим качественное и оперативное обслуживание по лояльной цене. Позвоните нашим диспетчерам, чтобы оформить заявку либо получить консультацию, и мы обязательно поможем Вам!

Мы ближайшая служба эвакуации и помощи на дороге.

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Сдвижная платформа

Обратитесь к нам, если:

  1. Ваша машина неисправна, попала в ДТП или слетела в кювет;
  2. Вам нужно организовать перевозку транспорта (в т.ч. спецтехники);
  3. Вы не можете сидеть за рулем машины (чувствуете недомогание, либо нуждаетесь в услуге «трезвый водитель»).

У нас Вы можете в любое время заказать транспортировку любого вида транспорта (легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, багги и др.), в любом состоянии (нерабочие, после ДТП, с заблокированными колесами, новые). Мы беремся за любые заказы!
Мы предоставляем услуги эвакуатора не только в Москве , но и в близлежащих деревнях и городах

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Нам доверяют транспортировку

 Эвакуация транспорта. Грузовой автоэвакуатор. Эвакуа́тор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей

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Адрес:
Москва, Малый Купавенский проезд дом 12

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