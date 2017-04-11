Вызвать ближайший эвакуатор

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Ваша машина неисправна, попала в ДТП или слетела в кювет; Вам нужно организовать перевозку транспорта (в т.ч. спецтехники); Вы не можете сидеть за рулем машины (чувствуете недомогание, либо нуждаетесь в услуге «трезвый водитель»).

У нас Вы можете в любое время заказать транспортировку любого вида транспорта (легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, багги и др.), в любом состоянии (нерабочие, после ДТП, с заблокированными колесами, новые). Мы беремся за любые заказы!

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